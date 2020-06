N° Comune Descrizione Intervento Contributo regionale concesso

1 PORANO Manutenzione straordinaria strade comunali: Loc. Radice, Via Cav. Vittorio Veneto, Via del Corniolo, Strada comunale Torre San Severo, Loc. Piandicastello 1 33.758,00

2 OTRICOLI Interventi di manutenzione straordinaria volti all’adeguamento alle vigenti normative di un tratto di pertinenze della strada comunale di Via Roma tratto Sud di Otricoli costituite da un camminamento pedonale e aree di sosta 39.490,00

3 GIOVE Manutenzione straordinaria della strada comunale del Taglialegna 39.990,00

4 MONTE CASTELLO DI VIBIO Lavori di consolidamento del dissesto franoso sulla strada comunale Via Poggio Lipparoni 2° Stralcio 50.000,00

5 CASTEL VISCARDO Lavori di rifacimento di un piccolo ponte lungo la strada del Salceto sul fosso dell’Aiuccia 41.591,52

6 PENNA IN TEVERINA Messa in sicurezza percorso pedonale di un tratto di Via Roma (lato destro dal civico n. 155 alla strada della Bandita) 49.975,49

7 MONTEFRANCO Manutenzione straordinaria di un tratto della strada comunale denominata Via San Bernardino 44.395,30

8 MAGIONE Lavori per la manutenzione straordinaria del tratto terminale di Via dell’Aurora nella Frazione di Agello 45.000,00

9 PARRANO Manutenzione straordinaria tratto di strada comunale di Pievelunga 48.589,28

10 PERUGIA Risanamento piano viario Via dell’Ingegneria 50.000,00

11 VALTOPINA Intervento di manutenzione straordinaria della strada comunale di Rancole 50.000,00

12 FERENTILLO Intervento di manutenzione straordinaria della strada comunale di Terria e dei relativi ponti e pertinenze 50.000,00

13 MASSA MARTANA Interventi di ripristino pavimentazione stradale ammalorata a tratti saltuari in Loc. Cicognola e interventi di messa in sicurezza dei manufatti per attraversamenti di piccoli corsi d’acqua in loc. Cicognola e Località Raggio 50.000,00

14 ARRONE Manutenzione straordinaria strada zona PIP Loc. Case Mattei 50.000,00

15 FRATTA TODINA Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di Via XXV Aprile e tratti di strada di Via Piscirello e Via Capitini 50.000,00

16 TERNI Interventi di manutenzione straordinaria di tratti di sede stradale di Via Breda ed adeguamento funzionale del ponte pedonale sul torrente Serra, volto all’eliminazione delle barriere architettoniche e dei fenomeni legati alla corrosione 50.000,00

17 PIEGARO Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale in Loc. Fontana e del ponte sul fosso Rigalto 50.000,00

18 SAN GIUSTINO Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale di Passano – adeguamento ponte 50.000,00

19 SPOLETO Lavori di messa in sicurezza relativi alla straordinaria manutenzione della strada comunale denominata di Via della Semina n. 172 in Loc. Bazzano Inferiore 40.000,00

20 CASCIA Intervento di ripristino pavimentazione stradale e manutenzione ponte Località Sant’Agostino Via dei Consoli Comune di Cascia 50.000,00

21 LUGNANO IN TEVERINA Intervento di manutenzione straordinaria della Piazza della Loggia nel comune di Lugnano in Teverina 50.000,00

22 AVIGLIANO UMBRO Manutenzione straordinaria mediante asfaltatura della strada Comunale denominata Strada Comunale Petrara Dunarobba 17.210,41