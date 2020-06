Assisi, 9 giugno 2020 – Viabilità modificata nel centro storico di Assisi per il concerto “Con il Cuore” in programma stasera, ore 20.35, in diretta televisiva su RaiUno. Con un’ordinanza della polizia locale è stato disposto il divieto di sosta dalle 14 di oggi fino alle 24, comunque fino alla fine del concerto, nella zona compresa tra via Merry del Val, via San Francesco e Borgo San Pietro, ad eccezione dei mezzi autorizzati. Ed è stato disposto anche il divieto di transito dalle 14 alle 19 per far effettuare le prove, ma i veicoli dei residenti possono circolare. Dalle 19 in poi, fino alla fine del concerto, è vietato il transito per tutti i mezzi, compresi quelli dei residenti, ed è vietato anche il passaggio dei pedoni nell’area interessata, ad eccezione dei residenti che a piedi devono rientrare nelle proprie abitazioni.

Queste misure precauzionali sono state imposte perché, essendo quest’anno il concerto chiuso al pubblico per le vicende legate alla pandemia Covid-19, si devono evitare gli assembramenti, da ciò la decisione di istituire dei controlli per impedire il passaggio a persone non autorizzate ai varchi pedonali di Porta San Giacomo, Vicolo Sant’Andrea, Vicolo Santa Margherita, Piazza Santa Margherita, Via San Francesco-Largo Gregorio IX, Via San Francesco-Vicolo dell’Ospedale, Via Padre Domenico Stella, Piazza Bonghi.

In conclusione, stasera il concerto “Con il Cuore” potrà essere seguito solo in tv. (19)