Perugia, 12 giugno 2020 – Il Questore della Provincia di Perugia, dr. Antonio Sbordone, in occasione del termine mandato del 132° Reggimento artiglieria terrestre “ARIETE”, dipendente dalla Brigata corazzata “ARIETE”, nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”, ha salutato il Comandante di reggimento, Colonnello Mario FENEZIANI.

In tale occasione, il Questore ha ringraziato il contingente dell’Esercito per l’importante contributo che, dal 2016, viene prestato in termini di concorso alle Forze di Polizia per i servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili presenti nella provincia di Perugia e che in questo periodo di pandemia da Covid-19 è risultato certamente necessario ed efficiente per la nostra provincia.

Al Raggruppamento Umbria Marche è stato riconosciuto il merito di aver saputo instaurare una proficua collaborazione ed integrazione con la Polizia di Stato a pieno beneficio del servizio svolto a favore dell’ordine pubblico. (35)