Perugia, 13 giugno 2020 – Si sono appena conclusi i lavori della giuria nazionale del Premio Ercole Olivario, che a seguito degli assaggi dei 98 oli e.v.o. finalisti, selezionati durante le sessioni di assaggio regionali, ha decretato i vincitori della 28esima edizione del concorso dedicato alle migliori produzioni olivicole italiane.

Il panel nazionale, rinviato nel mese di marzo a causa dell’emergenza sanitaria, è riuscito a riunirsi presso la Camera di Commercio di Perugia. La giuria guidata dal capo panel Gianfranco De Felici, è composta da 15 degustatori professionisti provenienti da tutte le regioni partecipanti al concorso: Antonio Morelli per l’Abruzzo, Caterina D’Ambrosio per la Basilicata, Amalia Ruffolo per la Calabria, Angelo Lo Conte per la Campania, Gianluca Tumidei per l’Emilia Romagna, Maria Laura Nespica per il Lazio, Donatella Di Sebastiano per le Marche, Silvana Vassalotti per il Molise, Paolo Saracino per la Puglia, Alverio Cau per la Sardegna, Maria Luisa Alfano per la Sicilia, Andreina Dagnino per la Toscana, Andrea Segantini per il Trentino Alto Adige, Claudio Baccarelli per l’Umbria e Andrea Sinigaglia per il Veneto.

Giovedì 18 giugno p.v. alle ore 11.00 verranno svelati, in diretta streaming, i vincitori della 28esima edizione del Premio Nazionale Ercole Olivario.

La proclamazione, momento in cui alla presenza del Presidente del Comitato di Coordinamento dell’Ercole Olivario Giorgio Mencaroni, il notaio incaricato consegnerà la busta con i nomi degli oli vincitori, verrà trasmessa nei canali social del Premio Nazionale Ercole Olivario (You tube https://www.youtube.com/channel/UCtO6UkqpMr__XRarQ2xm5Ww/featured, Facebook https://www.facebook.com/premioercoleolivario/?ref=bookmarks, e Instagram https://www.instagram.com/ercoleolivario/) dando così l’opportunità, per la prima volta a tutti, di poter seguire questo evento di celebrazione della qualità italiana.

A vincere questa edizione del concorso ed avere come prestigioso riconoscimento il Tempietto dell’Ercole Olivario saranno i migliori oli e.v.o italiani delle due categorie in gara (DOP/IGP ed EXTRA VERGINE) per le tipologie fruttato leggero, fruttato medio e fruttato intenso.

Verranno poi svelati i vincitori:

della Menzione di Merito Giovane Imprenditore, che andrà ai migliori titolari under 40 degli oli ammessi in finale, che hanno ottenuto un punteggio superiore a 75/100;

del Premio Speciale Amphora Olearia, all’olio finalista che recherà la migliore confezione (secondo i parametri stabiliti dal regolamento), assegnato da una giuria appositamente costituita;

della Menzione Speciale “Olio Biologico”;

della Menzione “Olio Monocultivar”.

Il Premio Ercole Olivario è organizzato dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in collaborazione con la Camera di Commercio di Perugia e il sostegno del Sistema Camerale Nazionale, delle associazioni dei produttori olivicoli, degli enti e delle istituzioni impegnate nella valorizzazione dell’olio extravergine di oliva italiano di qualità. (20)