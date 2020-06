Perugia, 23 giugno 2020 – Il Prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, ha visitato lo stabilimento di Saci Industrie Spa a Ponte San Giovanni. Ad accoglierlo il Presidente dell’azienda, Antonio Campanile, che lo scorso maggio è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Prefetto ha visitato i diversi reparti dell’azienda, specializzata nel settore della detergenza ad uso domestico e professionale. Alla visita ha partecipato il Presidente di Confindustria Umbria, Antonio Alunni. Presente anche l’Assessore del Comune di Perugia, Cristina Bertinelli. Il Prefetto ha espresso grandissimo apprezzamento per una realtà imprenditoriale che ha conseguito livelli di eccellenza, facendosi conoscere ed apprezzare in tutto mondo. Ha inoltre esaltato gli elevatissimi standard qualitativi conseguiti con le misure e i dispositivi adottati in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in tutte le fasi produttive, soprattutto in questo delicato momento connesso all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In questi mesi di emergenza, Saci Industrie è stata particolarmente impegnata nel fronteggiare la consistente richiesta di prodotti disinfettanti e detergenti proveniente da tutta Italia, distinguendosi inoltre per l’attenzione alle necessità del territorio.

(18)