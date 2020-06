Foligno, 24 giugno 2020 – Realizzare un’area di sgambamento per i cani in ogni frazione o quartiere del territorio: è un obiettivo dell’ amministrazione comunale di Foligno per i prossimi anni. Si parte con un’area in via degli Eroi, come ha deciso recentemente la giunta comunale. L’iniziativa è stata presentata stamani dall’assessore Marco Cesaro e dalla consigliera comunale Tiziana Filena, che ha l’incarico relativo alla tutela degli animali. “E’ un importante passaggio per un problema che era molto sentito dalla popolazione visto era stata presentata una petizione – ha detto Cesaro – e questa area sarà la prima di una lunga serie. Abbiamo voluto dare una risposta alle richieste dei cittadini. La consigliera Filena sta facendo una ricognizione delle aree verdi proprio per individuare altre zone per lo sgambamento dei cani”. La Filena ha sottolineato, tra l’altro, che “un’area di questo tipo favorisce la socializzazione dei cani”.

L’area di sgambamento per i cani si caratterizza per la recinzione, il cancello, la possibilità di utilizzare l’acqua con una fontanella, i cestini per le deiezioni. In tempi di Covid, sarà contingentato l’ingresso. (28)