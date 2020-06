Perugia, 30 giugno 2020 – Nella tarda mattinata giungevano delle segnalazioni al 113 riguardanti una persona ferita nei pressi di via Cortonese. Sul posto si portavano tempestivamente gli equipaggi della Squadra volante e della Squadra Mobile. Nell’attesa dell’arrivo del personale sanitario, i poliziotti prestavano i primi soccorsi alla persona ferita, la quale veniva sottoposta alle prime cure grazie all’intervento del 118 nel frattempo giunto sul posto.

Veniva avviata tempestivamente l’attività d’indagine, dalla quale emergeva che, la persona sottoposta alle cure dei sanitari del 118, un cittadino nordafricano classe 1983, aveva aggredito con un’arma da taglio un cittadino straniero di colore.

Poco dopo, anche grazie alle tracce di sangue rimaste a terra, i poliziotti risalivano ad un’abitazione situata nelle vicinanze e nella disponibilità del cittadino nordafricano, nella quale risultava presente l’arma utilizzata per il ferimento della controparte.

Si rintracciava anche il cittadino di colore ferito, il quale era stato già sottoposto alle prime cure mediche dal personale sanitario.

Il cittadino straniero del 1983 veniva arrestato per il reato di lesioni personali aggravate e denunciato per il possesso non giustificato di oggetti atti ad offendere, venendo messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida. (foto di repertorio) (21)