Perugia, 2 luglio 2020 – Onorata dalla presenza di Rita Custodi, Governatore Area 10-Umbria del Panathlon club, si è svolta la serata conclusiva dell’annata 2019-20 del Club Clitunno. Conclusa per modo di dire perché né date, né ostacoli posso fermare la dinamica fantasia e operosità del presidente Claudio Menichelli, riconfermato nella sua carica, applaudito nella sua relazione e elogiato anche dal Governatore per la positività di un club ormai all’avanguardia e da esempio a livello nazionale. Basti pensare che dopo l’ingresso di tre soci in un recente meeting, in quello del 25 giugno di cui stiamo referendo, altre quattro persone sono state accolte: Gabriella Righi, imprenditrice della moda; Giuseppe Rosichetti, fondatore dell’U.S. Bovara di ciclismo e presidente del Palio dei Terzieri di Trevi; Luigi Ponti, imprenditore siderurgico e direttore sportivo;Fulvio Ricci, sanitario dell’ospedale di Foligno.

Menichelli nel suo intervento ha parlato anche del Covid-19, delle 5 vittime contate nel territorio di pertinenza del club, del Prof.Di Carlo luminare della scienza e fondatore del S.Raffaele di Milano nonché amico del club e ha poi consegnato a due medici soci del club: Luigi Andreani e Andrea Vedovati un riconoscimento come rappresentati di quanti nel settore sanitario sono rimasti vittima del morbo.

Ma questa serata è dedicata anche allo sport e alle borse di studio, frutto di contributi di sponsor e della BCC di Spello, assegnate, quest’anno, alle giovani Letizia Brufani, campionessa di ciclismo in varie specialità e Laura Picchio, giovanissima campionessa europea di bocce. Hanno consegnato i premi il socio e sponsor Fabio Pantalla, titolare della Top Runner, e Marco Pelliccioni, vice presidente BCC di Spello. Gli interventi del Governatore, di Fabiana Grullini, assessore del Comune di Campello e di Decio Barili, socio e assessore allo sport e alla Quintana del comune di Foligno hanno concluso la manifestazione svoltasi alle Due Querce di Campello brindando con il Grechetto e il Rosso dei Colli Martani delle Terre della Custodia. (25)