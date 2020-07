Norcia, 2 luglio 2020 – Deciso rinnovamento degli Organi Direttivi della Pro Loco di Norcia. Il nuovo Presidente premiato dalle urne è Giuseppe Fares che sarà affiancato da Baldini Riccardo, Boccolini Gabriele, D’Abbraccio Cristina, Della Mora Franca, Filippi Fabio e Marini Paola. La partecipazione degli oltre 250 iscritti è stata altissima, a dimostrazione del forte senso di appartenenza dei soci e dell’importanza dell’evento in quanto la “Pro Loco” non è solo sinonimo di informazione e promozione turistica e di valorizzazione ma anche di socializzazione. “Un particolare ringraziamento – ha detto il neo-presidente Giuseppe Fares – al presidente uscente Domenico Rossi che in questi anni ha svolto con continuità e costanza il proprio ruolo. In ogni caso, da oggi, con il nuovo Direttivo ma soprattutto con tutti i soci si dovrà creare un vero e proprio lavoro d’equipe per dimenticare il passato e guardare al futuro promuovendo il territorio di Norcia e delle sue frazioni, le bellezze culturali e paesaggistiche che custodisce, per migliorare la vita dei cittadini e garantire un soggiorno confortevole a tutti i turisti che visiteranno questi luoghi. Siamo tutti volontari e ci muoviamo spinti da una sola cosa: l’amore incondizionato per questa terra, unito alla consapevolezza di quanto sia affascinante e ricca di risorse.”

Uno dei primi impegni che la Pro Loco dovrà affrontare è l’organizzazione di “Norcia Estate 2020” coinvolgendo e valorizzando prima di tutto le risorse locali della nostra città e collaborando con le istituzioni locali per realizzare progetti ed iniziative di comune interesse.

(21)