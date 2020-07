Gubbio, 03 luglio 2020 – Tra le persone risultate positive al Covid-19 nella giornata di ieri, figura anche un operaio, residente fuori regione, che alloggiava in un albergo dell’Eugubino. Il caso è stato individuato grazie all’indagine epidemiologica partita in seguito alla scoperta di un positivo in Toscana. L’uomo, asintomatico, è stato trasferito a Villa Muzi di Città di Castello. Il proprietario dell’albergo è stato sottoposto al tampone, così come i suoi familiari e un collaboratore, tutti risultati negativi. Di conseguenza, la struttura potrà continuare la sua normale attività dopo la già programmata sanificazione dei locali. (50)