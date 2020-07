PERUGIA, 3 LUGLIO 2020 Il Comandante Regionale dei Carabinieri Forestale, colonnello Gaetano Palescandolo, ha incontrato il nuovo Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente, dr Luca Proietti. Dopo una breve visita agli uffici, i colloqui hanno riguardato l’attività istituzionale e il prezioso supporto alle indagini sulle matrici ambientali che ARPA Umbria fornisce ai Comandi Stazione e ai Reparti investigativi che operano quotidianamente sul territorio regionale. Il rapporto di stretta collaborazione presente si è in questa occasione consolidato e consentirà in futuro di creare una sinergia che si rifletterà sulla efficacia di azione nella individuazione e repressione dei reati in danno all’ambiente. Altro tema oggetto di discussione è stato quello dell’educazione ambientale, settore dove l’Arma investe molto e ha l’ intenzione di investire anche nel futuro in un’ottica di cultura della prevenzione che necessariamente passa attraverso le scuole e gli istituti di formazione a ogni livello. (14)