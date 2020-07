Bastia Umbra, 11 luglio 2020 – Continuano le iniziative di R-Estate a Bastia, iniziative estive. Nuovamente presenti domenica in città, questa volta colorata dalla Fiera d’Estate, artisti che hanno aderito all’iniziativa lanciata dall’Amministrazione Comunale -Assessorato alla Cultura, con un invito aperto alla partecipazione spontanea e libera: Stefania Brozzetti Via Roma – zona cinema Esperia, Angelo Dottori – Via Roma zona incrocio viale Umbria, Marco Giacchetti – Piazza Umberto I, Silvana Iafolla – Piazza Umberto I, Luigi Mancini – Piazza Cavour, Pierluigi Paracucco – Giardino di Casa Chiara, ingresso in Piazza Mazzini 13 (sarà presente la figlia Monica, in memoria di suo padre), Iryna Syrotyuk – Via Garibaldi, Franco Susta – Piazza Umberto I, Franco Torti – Piazzetta Franchi, Pro Loco Bastia Umbra – Via Garibaldi – Quadri di autori vari della Collezione comprendente delle vedute bastiole, opere provenienti anche dal Premio Insula Romana. Oltre a loro, hanno dato adesione per le domeniche seguenti 9 e 30 Agosto, anche gli artisti: Giuliano Belloni, Stefania Natalicchi, Luciano Ponti, Francesca Paciotti (elenco in divenire, iscrizioni ancora aperte 075 8018203, ufficiostampa@comune.bastia.pg.it)

Per La Galleria d’Arte diffusa è previsto un secondo momento espositivo, nelle vetrine e all’interno delle attività commerciali di Bastia che abbiano dato adesione; ad oggi questo il programma (in divenire, in base alle adesioni che possono proseguire fino al 23 agosto) – Galleria D’arte Diffusa – Attivita’ Commerciali Che Hanno Dato Disponibilita’ Ad Esporre Le Opere: Bomboniere Mela Via Della Rocca – artista Aristei Rosella, Caffe’ Di Bastia Artista Rita Peccia, Company Store Artista Roberta Gabrielli, Da Paccale Trattoria Del Borgo Opere Di Luigi Mancini, Deco Casa – Artista Franco Susta, Fap Foto Piazza Mazzini Artisti Pieluigi Paracucco – Franco Susta (agosto), Forma Via Roma Artista Stefania Brozzetti, Frivolo Via V.Veneto Artista Michela Ilari, Gio’ Gelato Via Roma Artista Stefania Brozzetti, Golden Point Via Veneto Artista Giuliano Belloni. Il Sogno Di Pa’ Via Vivaldi, La Torta Al Testo Di Nonno Guido Artista Stefania Brozzetti, Mammì Via V. Veneto Artista Michela Ilari, Niba – Piazza Mazzini Artista Fulvio Bifarini, Ottica Freddio Via Firenze Artista Giuliano Belloni, Ottica Occhi di sole, Pasticceria Mela Via Dell’isola Romana artista Aristei Rosella, Pizza E Sfizi Viale Umbria Artista Rita Peccia, Vacantioner Viaggi, Via Veneto Love Via V.Veneto Artista Angelo Dottori, Voglia di Pasta artista Carlo Fabio Petrignani.

Le attività commerciali hanno risposto spontaneamente all’invito lanciato dall’Amministrazione Comunale e dalle Associazioni di categoria a loro afferenti; ancora possono aderire telefonando allo 075 8018203-318 in orari di ufficio giorni feriali; oppure con e mail a staff.sindaco@comune.bastia.pg.it o contattando gli uffici delle proprie associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, Fipe)

Domenica passata (5 luglio) hanno riscosso attenzione i quadri degli artisti esposti in vari angoli della città con anche installazioni di impatto. Numerosa l’ affluenza di visitatori, anche da fuori città, nelle sedi culturali e artistiche aperte straordinariamente al pubblico con la formula della visita libera e continua (non ad orario)il che ha permesso di non creare assembramenti, nel rispetto totale della sicurezza e delle normative imposte dal DPCM. (43)