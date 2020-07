Assisi, 13 luglio 2020 – Come annunciato, sono iniziate questa mattina le riprese della popolare fiction televisiva “Che Dio Ci aiuti 6” che andrà in onda su Rai Uno, produzione Lux Vide. Sul set, allestito lungo via Santa Maria delle Rose, vicolo Ripido e via Jorgensen, si è vista subito la protagonista della serie Elena Sofia Ricci (Suor Angela), altre scene sono state poi girate con l’altra suora, Valeria Fabrizi in arte Suor Costanza. Nei prossimi giorni si vedranno anche gli altri attori, da Giammarco Saurino a Francesca Chillemi e da mercoledì il set si sposterà su Piazza della Chiesa Nova, via Arco dei priori, Piazza del Comune e Corso Giuseppe Mazzini. L’intera serie della fiction, che già nella parte finale della precedente, era traslocata dalle Marche ad Assisi ora si girerà interamente nella città di San Francesco. Le riprese, iniziate oggi, dureranno fino al 1° agosto, poi ci sarà una seconda tranche prevista per fine ottobre. Il sindaco Stefania Proietti ha voluto portare il saluto dell’amministrazione alla troupe della fiction e si è intrattenuto, tra un’azione e l’altra, con gli attori a cui ha espresso queste parole di ringraziamento: “La vostra presenza è di augurio e di speranza per la nostra città che deve al più presto riprendersi dopo l’emergenza sanitaria Covid-19”.

Sul sito www.comune.assisi.pg.it e sulla pagina facebook della Città di Assisi è possibile vedere un video dove Elena Sofia Ricci racconta “la gioia di essere ad Assisi, città straordinaria e meraviglia del mondo” e anche alcune immagini delle riprese.

