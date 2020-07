LUGNANO IN TEVERINA, 13 luglio 2020 – Nuovi servizi per la didattico e lo sport sono previsti nel più complessivo progetto di ampliamento dell’istituto scolastico Rita Levi Montalcini i cui lavori sono iniziati in questi giorni a Lugnano in Teverina. Ne dà l’annuncio l’amministrazione comunale che ha avviato il secondo e terzo stralcio del cantiere che prevede un importo totale di 1 milione e 800mila euro di fondi Miur con i mutui Bei 2015-2016 per l’edilizia scolastica.

I lavori, il cui termine è previsto per ottobre del prossimo anno, prevedono, con il secondo stralcio, la realizzazione dei servizi alla didattica e alle attività sportive all’aperto. Nello specifico saranno realizzate una sala mensa, laboratori e spazi di servizio e un campo polivalente per tennis e basket.

Il terzo stralcio, informa sempre l’amministrazione, prevede invece la realizzazione di un palazzetto dello sport con relative gradinate e spogliatoi. “Dopo il completamento del primo stralcio nel 2014 – commentano il sindaco Gianluca Filiberti e il vice Alessandro Dimiziani – abbiamo voluto proseguire lo sviluppo del progetto mettendo in cantiere quelle strutture che sono state considerate necessarie per avere un vero e proprio polo d’eccellenza didattico all’avanguardia dotato dei più moderni servizi sia per la didattica che per le strutture e le prestazioni annesse. Riteniamo fondamentale dare il massimo per la formazione culturale dei nostri giovani rendendo il nostro territorio sempre più attrattivo e al passo con i tempi”. ( (13)