MONTEFALCO, 13 luglio 2020 – Il Complesso museale di San Francesco tornerà ad essere fruibile tutti i giorni. A partire da lunedì 13 luglio il grande patrimonio culturale della città aprirà le porte dalle 10.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 per accogliere i turisti che stanno tornando in città dopo l’emergenza Covid. A darne notizia è l’Amministrazione comunale che dopo un periodo di aperture solo nel weekend, a seguito di un attento monitoraggio dei flussi turistici, ha consentito la riapertura della Chiesa Museo di San Francesco tutti i giorni della settimana anche in linea con la campagna pubblicitaria della Regione Umbria incentrata anche sulla visita a grande patrimonio artistico culturale presente nel territorio regionale. “L’azione di monitoraggio svolta in collaborazione del Gestore Sistema Museo iniziato con l’apertura del 13 Giugno – commenta il Vice Sindaco Daniela Settimi – ci ha permesso di ripristinare l’apertura della Chiesa di San Francesco per l’intera settimana considerato il riscontro dell’andamento turistico, permettendoci di dare un segnale di ritorno alla normalità e di ampliare l’offerta culturale cittadina.”

Il Museo di San Francesco aveva chiuso il 2019 con un record di affluenze. A dicembre era stato registrato un incremento di visitatori del 14,29 % rispetto allo scorso anno, con 255 ingressi in più. Nel solo mese di dicembre i visitatori erano stati ben 2039, confermandosi ancora una volta come uno dei musei più visitati dell’Umbria e in linea con il trend in crescita di tutta la regione. Il segnale di apertura quotidiana del Museo consente al visitatore di poter fruire della visita del celebre ciclo di affreschi rappresentante la vita di San Francesco nell’Abside della Chiesa Museo della Natività del Perugino e di tutto il patrimonio artistico in essa contenuto. (19)