Terni 14 luglio 2020 – Intensa serata di controlli quella di ieri, da parte della Polizia di Stato di Terni, con le pattuglie impiegate nel centro storico e nella prima periferia, con particolare attenzione ai luoghi della movida e alle zone segnalate dai cittadini per particolari criticità. L’attività, intensificata e potenziata, come disposto dal Questore della Provincia di Terni, ha visto impegnati la Squadra Volante, il Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche e i Cinofili, che hanno controllato 66 persone e fermato 24 veicoli, fino alle 01:00 di notte. Proprio nel cuore della movida, ben nascoste sotto le scale di una scuola media, il pastore tedesco Faye ha trovato quattro dosi termosaldate di sostanza stupefacente, che è stata sequestrata. Nei controlli è incappato anche un cittadino egiziano, regolarmente residente che è stato sanzionato ai sensi del Codice della Strada per guida senza patente. Per quanto riguarda i controlli nei locali per la verifica delle norme anti-Covid, è risultato tutto regolare.

