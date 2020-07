LUGNANO IN TEVERINA, 15 luglio 2020 – Affrontare il lockdown anche con la letteratura. E’ stata questa l’iniziativa lanciata dal Comune di Lugnano in Teverina in collaborazione con lo staff Premio Letterario Città di Lugnano i cui vincitori sono stati proclamati pochi giorni fa. “Lettere dai Borghi” è invece il titolo del torneo epistolare lanciato a marzo e che sta per concludere la sua prima edizione. Sotto la presidenza di Antonio Luna, che è anche presidente dei Borghi d’Italia Umbria, è stata formata la giuria, composta da esperti e da rappresentanti die Comuni che hanno aderito all’iniziativa p con i quali in questo ultimo periodo il Comune di Lugnano è entrato in rapporti. Ne fanno parte Federica Agabiti Consigliere Comunale Monteleone di Spoleto (PG)

Carla Albarello – Montagnana (PD) – presidente Associazione Montagnana è Città Aperta, Francesco Attesti – Vicesindaco Comune di Cortona (AR), Maurizio Chinaglia – scrittore di Certaldo (FI), Claudio De Felice – Certaldo (FI) – Neonatologo e Ricercatore all’Ospedale Le Scotte di Siena, Gabriele Coato – poeta e membro del Coro dei Monti Lessini Pescantina (VR), Ubaldo Gianotti – Presidente Associazione Passaggi sotto il Rosa, già Sindaco di Roasio (VC), Patrizia Girardi – cantante e membro del gruppo “Monteverde è tra i Borghi più Belli d’Italia” (AV), Mirela Buftea Nemes – Giornalista e funzionaria Comune di Sighetu Marmatiei (Romania) gemellato con il Comune di Lugnano in Teverina, Chiara Titani – Assessore Comune di Massa Martana (PG), Enrico Vissani – Vicesindaco di Petriolo (MC)

I giurati dovranno scegliere i 10 finalisti che saranno invitati a leggere le loro lettere durante le Settimane della Cultura nella serata del 22 agosto, in occasione della tradizionale Cena del Ghetto. Nella stessa serata verrà proclamato e premiato il vincitore con il Rosone di Argento. Le lettere finaliste saranno poi pubblicate sul sito del comune. La vincitrice sarà postata anche sulle pagine Facebook e Instagram del Premio letterario. Sabato prossimo intanto ci sarà l’insediamento e il primo appuntamento web della giuria per la presentazione ufficiale e per i saluti con l’amministrazione comunale di Lugnano in Teverina. L’iniziativa sarà trasmessa in diretta Facebook dalla piazzetta di Palazzo Pennone, sede del Comune. (22)