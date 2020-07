Gualdo Tadino, 15 luglio 2020 – Passeggiate ed escursioni all’aria aperta per godere della bellezza della montagna e farla conoscere a turisti e non, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la straordinaria unicità della Valsorda, è questo lo scopo dell’iniziativa promossa e ideata dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione del CAI sezione di Gualdo Tadino che animerà la montagna gualdese con 5 appuntamenti di spicco a partire da domenica 19 luglio. Iniziative facenti parte anch’essi dell’Estate Gualdese 2020 che come già detto durante la presentazione svoltasi a fine giugno, a causa dell’emergenza Covid-19, vedranno protagonisti soprattutto eventi all’aria aperta in location di spicco come Valsorda e Serrasanta. La presentazione della pregevole iniziativa si è svolta presso la Sala Consiliare del Municipio nella giornata di mercoledì 15 luglio con la presenza dell’Assessore alla Cultura e Turismo Barbara Bucari e dei rappresentanti CAI Sezione di Gualdo Tadino, Angelo Santarelli e Riccardo Serroni.

“Presentiamo oggi – ha sottolineato l’Assessore alla Cultura e Turismo Barbara Bucari – questa iniziativa condivisa con il CAI di Gualdo Tadino, che si articolerà con escursioni e passeggiate che vedranno al centro la montagna gualdese. Cinque giornate da svolgersi all’aria aperta, alla quale potranno partecipare soci CAI e non, che partiranno dalla suggestiva location della Valsorda e che hanno l’obiettivo di promuovere le bellezze naturalistiche di cui dispone la nostra città ed il nostro territorio.

Ringrazio il CAI per aver collaborato insieme all’Amministrazione per dare il via a questo programma di escursioni a partire già da domenica prossima. In pochi giorni abbiamo messo in piedi un bel programma di iniziative che si protrarranno fino al 15 agosto e che fanno parte del cartellone di eventi dell’estate gualdese 2020. L’intenzione di questa collaborazione con il CAI è quella di sviluppare insieme un percorso condiviso per valorizzare le bellezze della montagna gualdese facendola conoscere anche a turisti e gente di fuori Gualdo”.

Cinque saranno le escursioni in programma, alla quale potranno partecipare tutti previo una prenotazione obbligatoria (che si può fare però anche direttamente sul posto presentandosi all’orario di partenza). Di seguito gli appuntamenti (non tutti gli orari al momento sono disponibili: Domenica 19 Luglio : Valsorda/Giro del Montemaggio/Valsorda (durata: 2 ore e mezzo circa)

Domenica 26 Luglio : Valsorda/Passo Cattio/Pian delle Vescole/Serrasanta/Valsorda (durata: circa 2 ore e mezzo)

Domenica 2 Agosto : Valsorda/Serrasanta (durata: circa 2 ore e mezzo)

Domenica 9 agosto (in concomitanza con l’evento Suoni Controvento) doppio appuntamento

Mattino : Valsorda/Razzipante/Valsorda

Pomeriggio : Partenza alle ore 16 da Valsorda con arrivo alle ore 17.30 a Serrasanta per assistere al concerto di Fabrizio Bosso e Luciano Biondini per Suoni Controvento

Sabato 15 agosto : Valsorda/Passaiole/Senate/Monte Maggio/Valsorda (durata: 3 ore e mezza – 4 ore con difficoltà elevata)

Tutte le escursioni saranno inserite nella pagina Facebook: Gualdo Tadino- Tradizione, Cultura, Emozioni, che sarà aggiornata puntualmente con le ultime news e con le informazioni necessario alla prenotazione.

