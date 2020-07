Perugia, 15 luglio 2020 – E’ Fortunato Bianconi il nuovo amministratore unico di “Umbria Digitale”. E’ quanto emerso durante l’assemblea dei soci che si è tenuta oggi pomeriggio ed alla quale, in rappresentanza della Regione Umbria, era presente l’assessore Michele Fioroni. “La scelta – ha sottolineato Fioroni – è ricaduta su un profilo di grande spessore, estremamente competente in materia, in grado di dare una forte spinta in termini sia di riorganizzazione che di innovazione”. Bianconi, classe ’81, è laureato in Ingegneria informatica e telecomunicazione presso l’Università degli studi di Perugia. Ha conseguito il dottorato in Ingegneria dell’Informazione con specializzazione in Modellazione dei sistemi biologici. E’ stato junior specialist alla University of California San Francisco (UCSF) per 2 anni, ricercatore presso l’Ateno perugino per 5 anni, abilitato al ruolo di professore associato nel settore delle bioingegnerie. Ad oggi collabora con numerose università internazionali tra cui la Columbia University nella città di New York, (con il gruppo di Andrea Califano nel settore della Cancer Systems Biology). Numerosi i progetti di trasferimento tecnologico, sia a livello nazionale che internazionale, a cui ha partecipato. E’ inoltre componente del nucleo Epidemiologico della Regione Umbria per il covid19. (16)