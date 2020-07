Foligno, 20 luglio 2020 – Da oggi Confesercenti – Foligno accresce la sua forza e si prepara alle nuove sfide. Il Presidente Regionale Giuliano Granocchia e il suo staff, capitanato da Matteo Fortunati (Presidente Assoturismo) e da Evian Morani (Presidente Anva), hanno incontrato il presidente della delegazione di Foligno Mattioli Simone, insieme ad altri amici e colleghi che si sono da subito messi a disposizione della città e del Presidente. La fiducia nel lavoro della delegazione di Foligno viene così rafforzata dall’attenzione regionale e dall’innesto di nuove forze che saranno a disposizione per iniziative ed attività di vario genere, con l’inserimento di Proietti Lanfranco, Walter Agostinelli, Pasquale Tirelli e Aldo Attanasio comincia a configurarsi una squadra che si mette a disposizione della città. Da oggi Foligno diventa il cuore pulsante della regione e delle attività della Confesercenti e, di concerto con le istituzioni locali e regionali, cercherà di fare un lavoro come vera associazione di categoria, fatta di persone concrete, che vivono la città e le realtà quotidiane e che conoscono le problematiche legate al territorio, al commercio, al turismo ed alle attività produttive. La Confesercenti si pone sin da subito come interlocutore fisso e costante delle problematiche della città. (27)