Giano dell’Umbria, 20 luglio 2020 – Un video emozionale per promuovere il territorio di Giano dell’Umbria e le sue bellezze architettoniche, culturali e paesaggistiche. E’ quello realizzato dalla società T&RB Group, incaricata dall’amministrazione comunale, pubblicato sul sito web istituzionale dell’ente, sui siti di promozione turistica del territorio e sui canali social (Facebook e Youtube) del municipio. “Durante il lockdown non siamo stati fermi e abbiamo pensato a come poter promuovere il territorio anche in un momento in cui i turisti non sarebbero potuti arrivare – spiega il sindaco, Manuel Petruccioli – così, insieme al consigliere con delega al marketing territoriale, Matteo Mancini, abbiamo deciso di realizzare uno strumento di promozione che fino ad oggi mancava, rivolgendoci a una società specializzata in grado di realizzare immagini uniche e spettacolari, come quelle con i droni, in grado di mostrare in poche decine di secondi gli scorci più belli e suggestivi del nostro territorio. Ora sì che possiamo dire: ecco Giano dell’Umbria come non l’avete mai vista”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il consigliere Matteo Mancini: “Questo video è un primo passo per una promozione integrata del territorio, che passa inevitabilmente attraverso gli strumenti digitali. Abbiamo pensato anche e soprattutto ai visitatori stranieri, realizzando il video anche con sottotitoli in inglese, così da favorirne la diffusione fuori dall’Italia. Ed è solo il primo passo di un più ampio progetto di rilancio su cui stiamo lavorando sin dal nostro insediamento”. (17)