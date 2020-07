TERNI, 20 luglio 2020 – Inizieranno prima della fine dell’estate i lavori di sistemazione della condotta idrica sul fiume Nera a Narni. Lo rende noto il Servizio Idrico Integrato che ha pianificato in questi giorni il calendario dei lavori nella zona di Funara dove già è stato avviato un cantiere, da parte di Umbria2, per la riparazione di un tratto di fognatura danneggiato da un guasto improvviso. Intanto sempre a Narni il Sii sta anche verificando la situazione in Via Aspromonte, al centro storico, a seguito di segnalazioni da parte di alcuni residenti della zona in merito a perdite di superfice. Aman, incaricata dal Servizio Idrico, sta eseguendo interventi e controlli per valutare successivamente il tipo di opere necessario. Si tratta comunque di un problema di entità contenuta in una zona dove il Sii era già intervenuto sostituendo circa 20 metri di tubazioni.

