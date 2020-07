Spoleto, 20 luglio 2020 – Sono iniziati questa mattina i lavori di asfaltatura di viale Trento e Trieste. La realizzazione dell’intervento, che interesserà l’area compresa tra Largo Melvin Jones e via F.lli Cervi (lato Istituto per sovrintendenti “Rolando Lanari”) ed il primo tratto di via dei Filosofi, ha richiesto alcune variazioni alla circolazione. Nello specifico, dal 20 luglio al 31 agosto, è prevista l’istituzione del divieto di sosta permanente (h24) con l’obbligo della rimozione in tutta l’area tra via XVII Settembre e via F.lli Cervi e, progressivamente secondo l’andamento dei lavori, del divieto di transito in via Brigata Garibaldi ed in via Martiri Fosse Ardeatine

dalle 7.00 alle 18.00. Nello stesso periodo e negli stessi orari è previsto anche il divieto di sosta con l’obbligo della rimozione in ambo i lati di via Martiri Fosse Ardeatine, via Brigata Garibaldi, viale Trento e Trieste (tratto compreso fra gli incroci con via Flaminia e via F.lli Cervi), di piazza della Vittoria (tratto compreso fra gli incroci con via Flaminia e via dei Filosofi) e di via dei Filosofi, nel tratto compreso fra gli incroci con piazza della Vittoria e via del Tessinello (inclusa l’area di sosta che si trova a confine con il torrente Tessino).

Conseguentemente, fino al 31 agosto, non sono consentite le fermate degli autobus presenti lungo i tratti di strade interessate dall’istituzione del divieto di sosta. Modifica anche al limite di velocità, fissato in 30 Km/h in viale Trento e Trieste (tratto compreso fra gli incroci con via Flaminia e via F.lli Cervi), in piazza della Vittoria (tratto compreso fra gli incroci con via Flaminia e via dei Filosofi), in via dei Filosofi (tratto compreso fra gli incroci con piazza della Vittoria e via del Tessinello. (20)