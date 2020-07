MAGIONE 25 luglio 2020 – In fase di completamento lo studio per la realizzazione di un innovativo progetto di videosorveglianza per la sicurezza urbana del Comune di Magione. A comunicarlo il vicesindaco con delega alla sicurezza Massimo Lagetti che spiega: “il problema della sicurezza è certamente uno dei più sentiti dalla cittadinanza, ricordo, al riguardo, la grande ondata di furti che ha colpito il nostro territorio lo scorso anno anche a seguito del quale l’amministrazione comunale ha deciso di effettuare un importante investimento in questo settore. La scelta è stata quella di puntare su un innovativo sistema di videosorveglianza il cui progetto, nella sua interezza, presenteremo pubblicamente dopo il passaggio in consiglio comunale previsto per la fine di agosto”. “Quello che posso dire – prosegue Lagetti – è che le nostre forze dell’ordine saranno dotate di strumenti tecnologici di ultima generazione che permetteranno un monitoraggio sul traffico dei territori controllati catturando e archiviando immagini consentendo con facilità il recupero dei dati. Il progetto prevede l’utilizzo di telecamere di lettura targhe di ultima generazione con la possibilità di interrogare in tempo reale i data base del Ministero degli Interni, dell’associazione nazionale per le imprese assicurative (Ania) e del Ministero dei Trasporti, per fare ricerche immediate su veicoli rubati, su fermi amministrativi, su auto non assicurate, su auto non revisionate e non solo. Il nostro corpo di Vigilanza avrà inoltre in dotazione una postazione mobile che permetterà il controllo sul territorio anche delle auto parcheggiate. Si tratta di uno dei primi impianti di video-sorveglianza in Umbria di questo livello”.

