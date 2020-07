Marsciano, 26 luglio 2020 – Un centauro di 44 anni ha trovato questa mattina orribile morte schiantandosi, per cause in corso di accertamento, contro un’auto. L’uomo, titolare di un impresa della zona industriale di Marsciano lascia moglie e due figli. Le condizioni sono apparse subito gravi. L’uomo è morto al pronto soccorso dell’ospedale di Perugia. Sul posto i vigili del fuoco i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. (33)