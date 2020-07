Spoleto, 30 luglio 2020 – Rinascimento Barocco a Spoleto. Questo il titolo dell’iniziativa organizzata dall’Associazione Guide Turistiche Umbria (AGTU), che si terrà sabato 1 agosto alle ore 16.15. L’iniziativa rientra tra le attività che l’AGTU sta portando avanti da alcuni anni in tutta la Regione per la promozione e la conoscenza del territorio: dagli oratori di Foligno alla Natività nei dipinti di Giotto, dalle piccole chiese di Assisi alla Perugia etrusca e medievale. L’appuntamento in programma riguarderà il Rinascimento e il Barocco a Spoleto, sarà un racconto incentrato sul rinnovato fervore edilizio registratosi in città tra il Quattrocento e il Seicento: la costruzione di sontuosi palazzi e relative piazze da parte delle famiglie nobili e le chiese trasformate o costruite ex novo. Il percorso prevede la visita alla chiesa di San Filippo Neri, Palazzo Pianciani e Travaglini (esterno), Piazza della Signoria, Palazzo Pucci della Genga e la Cattedrale con le cappelle della Santissima Icona e del Santissimo Sacramento, nonché il Busto di Urbano VIII del Bernini. Nell’itinerario è previsto il passaggio anche in Piazza del Mercato, con la Fontana di Piazza e Palazzo Mauri (esterno). Per avere ulteriori informazioni e prenotare la visita di sabato è possibile contattare i numeri 075.815228 e 339.3390103 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@assoguide.it.

L’Associazione Guide Turistiche dell’Umbria (A.G.T.U.) fondata da quasi 40 anni con sede in Assisi in Via Dono Doni 16/A, si avvale di 45 guide turistiche regolarmente abilitate presso la regione dell’Umbria in diverse lingue come: francese, inglese, portoghese, russo, spagnolo, svedese, tedesco e polacco.

(24)