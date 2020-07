Spoleto, 30 luglio 2020 – Ancora pochi posti disponibili per il secondo appuntamento del terzo Festival Correnti del Nera. Il concerto è in programma sabato 8 agosto allo Spazio Collicola a partire dalle ore 21 con la MUSICA DA RIPOSTIGLIO, una realtà musicale nata dal ventennale sodalizio artistico di Luca Pirozzi e del chitarrista Luca Giacomelli, a cui si sono aggiunti successivamente Raffaele Toninelli al contrabbasso ed Emanuele Pellegrini alla batteria. Sarà un appuntamento frizzante, un concerto di canzoni originali e di classici italiani e internazionali. Uno spettacolo emozionante in grado di coinvolgere un pubblico di tutte le età. I Musica da Ripostiglio, si esibiscono sui pachi nazionali ed esteri suonando anche all’interno di prestigiosi festival musicali in Italia. Partecipano a numerosi spettacoli teatrali, televisivi e radiofonici collaborando con attori di grande spessore come Alessandro Haber, Rocco Papaleo e Sergio Rubini. L’ingresso al concerto è gratuito. Si potrà partecipare al concerto SOLO tramite PRENOTAZIONE all’indirizzo email info@iat.spoleto.pg.it. L’email di risposta andrà stampata o mostrata tramite smartphone al botteghino del teatro, senza non sarà possibile entrare.

