Perugia, 1 agosto 2020 – Prosegue l’attività di controllo che vede impegnata la Polizia di Stato nel quartiere di Fontivegge. Anche ieri 31 luglio 2020 i predetti controlli hanno interessato principalmente la suddetta zona, con l’impiego del personale della Questura di Perugia e con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine.

Complessivamente sono state identificate oltre 50 persone, sia cittadini italiani che stranieri in Piazza del Bacio, Piazza Vittorio Veneto, Via Canali e Via Sicilia.

Nell’ambito dei controlli sono stati rintracciati tre italiani classe ’74, ’83, ’71 tutti con precedenti e trovati in possesso di una dose di eroina appena acquistata. Preziosa è stata la tempestività dell’intervento, che ha determinato gli operatori di polizia ad eseguire il controllo nei confronti dei soggetti, che sin da subito hanno dato l’impressione di voler eludere il controllo di polizia. A nulla sono serviti i tentativi di fuga in quanto i tre sono stati accompagnati in Questura per la successiva identificazione.

Nei loro confronti è scattata la segnalazione alla Prefettura ed è stata avviata la procedura per il foglio di via dalla città di Perugia. Per l’autista del veicolo, inoltre, trovato alla guida con la patente ritirata, è scattata la sanzione amministrativa ed il contestuale fermo del veicolo.

Nei giorni precedenti gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico nella medesima zona hanno denunciato un cittadino nigeriano, classe ’99 in quanto trovato in possesso di tre involucri di cellophane contenente complessivamente grammi 9 di sostanza stupefacente, oltre che 220 euro tutto sottoposto a sequestro. (29)