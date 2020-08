Perugia, 2 agosto 2020 – Da domani l’anticiclone tenderà a indebolirsi ulteriormente. Farà ancora caldo ma sarà smorzato da infiltrazioni più fresche e umide oceaniche. Entro sera, sull’Umbria avremo fenomeni anche di forte intensità. Saranno accompagnati da grandinate e colpi di vento. Un deciso peggioramento è atteso nel corso del giorno di martedì 4 agosto, specie nelle zone interne. Anche mercoledì 5 agosto è prevista una nuova genesi di temporali nel corso del pomeriggio sui settori interni e meridionali della regione. Giovedì 6, la pressione si rafforzerà, determinando ampi rasserenamenti in serata, dopo una giornata irregolarmente nuvolosa. Previste nel pomeriggio deboli piogge sull’Appennino. Da venerdì 7, l’alta pressione tornerà a rafforzarsi ulteriormente, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba. Sull’Appennino avremo nubi sparse, alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti deboli. (44)