Narni, 3 agosto 2020 – Obiettivo raggiunto e felicità unica. Un traguardo che ci eravamo dati oltre un anno fa e che finalmente siamo riusciti a raggiungere. Oggi è arrivato a Narni il nuovo pick-up multifunzione con annesso modulo antincendio che entra ufficialmente nel parco mezzi della Procick-up aòv Arci Narni e che fa salire a 2 il numero di mezzi antincendio in uso ai volontari del nostro territorio, oltre a quello storico di proprietà del Comune. Un mezzo che grazie all’impegno del Presidente Lorenzo Filiberti e di tutti i volontari della Prociv Arci Narni sarà di estremo aiuto non solo al nostro comune ma anche alla provincia di Terni e alla nostra regione, vista la partecipazione decennale in tutti i teatri di emergenza nazionale. Un traguardo importante raggiunto anche grazie ai privati o semplici cittadini e che ha visto il Movimento 5 Stelle in prima linea, avendo partecipato all’acquisto del mezzo per una cifra pari a metà dell’importo. Perciò un doveroso grazie va agli attivisti del meetup Narnese, alla Sottosegretaria Laura Agea, ai parlamentari umbri Filippo Gallinella, Tiziana Ciprini, Emma Pavanelli ed al consigliere comunale Luca Tramini.

“E’ semplicemente un sogno che si avvera – dichiara Luca Tramini – una sfida che il presidente Lorenzo Filiberti aveva lanciato quasi un anno fa e che noi abbiamo colto immediatamente. Un traguardo che all’inizio sembrava impossibile da raggiungere, un’avventura fantastica che ha fatto diventare quel sogno realtà ed oggi possiamo finalmente toccarlo con mano. Mi sono sinceramente commosso, erano mesi che vedevo quel mezzo sui volantini delle cene per raccogliere i fondi. Oggi eccolo qua, un’emozione unica. Questa è la politica che amo, gesti concreti per migliorare il nostro territorio ed aiutare la cittadinanza”. (19)