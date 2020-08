AMELIA, 3 agosto – Ha fatto registrare un + 65 per cento il numero delle presenze al circuito museale di Amelia a luglio. Un risultato molto superiore a quello ottenuto lo stesso mese dell’anno scorso con risultati definiti “eccellenti” dall’assessore alla cultura Federica Proietti. “Uno straordinario segnale di ripresa – commenta l’assessore – un dato che ci rassicura e che allo stesso momento dimostra che il lavoro e la promozione svolti fino ad ora siano stati ottimi.

Tutto ciò ci conforta e ci spinge a proseguire in questa direzione ed oltre”. L’evento che più ha inciso su tali risultati, sottolinea la Proietti – è stato sicuramente il Bimillenario di Germanico. “Grazie a esso – afferma l’assessore alla cultura – il Museo archeologico si è trovato al centro di una serie di manifestazioni di livello internazionale, organizzate durante tutto il 2019 e che hanno avuto il loro culmine nel mese di ottobre, con l’installazione della mostra “Germanico Cesare…a un passo dall’Impero.

Questa installazione, grazie allo sforzo dell’amministrazione, è divenuta permanente, arricchendo di contenuti il percorso museale. Le attività di promozione e valorizzazione del circuito e della nostra città, certamente non terminano qui”, annuncia l’assessore. “Grazie a Sistema Museo – dice ancora – partiranno a breve, sabato e domenica, dei tour in città, programmati per area tematica: itinerari archeologici e itinerari storico artistici”. (21)