Città della Pieve, 3 agosto 2020 – Città della Pieve prima al mondo ad offrire un viaggio in realtà virtuale alla scoperta delle sue bellezze, anticipando nei tempi anche la capitale. E’ stato presentato sabato scorso, in occasione della Notte dello stile italiano, “Città della Pieve VR”, “un assaggio accattivante e totalizzante – spiega l’Amministrazione comunale – che permette a chiunque e da qualunque posto del mondo di passeggiare e scoprire la Città in modo ravvicinato, intuitivo ed inedito”. La sua presentazione è avvenuta contestualmente con il debutto ufficiale del nuovo City Brand “che avrà il compito di rilanciare a livello nazionale ed internazionale l’immagine della città del Perugino”. Tornando al viaggio in realtà virtuale, si tratta di un prodotto innovativo tanto da far conquistare a Città della Pieve il primato di città prima al mondo a servirsene, battendo sul tempo la stessa Roma, che lo lancerà prossimamente. “La tecnologia Vr City è in evoluzione ed estremamente dinamica – spiega in una nota l’Amministrazione comunale -, dunque consente di aggiungere ulteriori funzioni e servizi a potenziamento, adattandola sempre di più alle esigenze e ambizioni che si riterranno in linea con i valori e l’identità della comunità. L’Amministrazione Comunale già si sta interessando ad un’evoluzione del progetto che permetterà di effettuare degli Educational a livello tecnologico, turistico e didattico”.

Per accedere al Virtual Tour di Città della Pieve: https://vrcity.it/cittapieve/. (28)