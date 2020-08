Perugia, 4 agosto 2020 – Nella notte fra sabato e domenica scorsi personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, diretto dal Commissario dr.ssa Monica Corneli, unitamente ad altro personale della Questura di Perugia in servizio di Ordine Pubblico nella zona del “centro” di Perugia, ha tratto in arresto un cittadino gambiano di 24 anni senza fissa dimora e con numerosi pregiudizi di polizia per reati inerenti lo spaccio di sostanza stupefacenti, reati contro la persona e contro il patrimonio. L’attenzione degli agenti, impegnati in un intervento di soccorso ad un cittadino di origini africane, veniva attratta da grida provenienti dalla zona della Cattedrale. Al fine di scongiurare qualsiasi attività criminale o comunque pericolosa un equipaggio si adoperava a raggiungere il luogo delle grida con la massima sollecitudine.

Giunti sul posto gli operatori notavano un gruppetto di ragazzi fra i quali era presente un cittadino di origini africane che, con fare aggressivo, fronteggiava un altro ragazzo il quale riferiva agli agenti che l’uomo, pochi attimi prima, aveva afferrato con forza il viso della propria ragazza, con l’intento di baciala sulle labbra.

Con molta fatica gli agenti cercavano di contenere la furia del cittadino africano, probabilmente in stato di alterazione da alcool, il quale, alla vista della Polizia aumentava ancor di più la propria “escandescenza” inveendo contro i poliziotti offendendoli, minacciandoli e cercando di colpirli appena capitavano alla giusta distanza per poterlo fare. Nonostante l’ausilio del resto degli agenti l’uomo non placava i propri animi colpendo i poliziotti e rendendo difficoltose le procedure di controllo ed arresto.

Una volta accompagnato presso gli uffici della Questura di Perugia, luogo dove il soggetto continuava a non placare i propri animi violenti, l’uomo veniva trovato in possesso di circa 3 grammi di sostanza stupefacente presumibilmente del tipo marijuana.

Terminati gli accertamenti dovuti e notiziata l’Autorità Giudiziaria, l’uomo veniva arrestato per i reati di violenza sessuale, resistenza, lesioni, oltraggio e minacce a Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. (36)