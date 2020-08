Foligno, 13 agosto 2020 – Foligno lancia “CorteConcerti”, una rassegna di cinque serate in programma, nella corte di Palazzo Trinci. Il 17 agosto, alle 21,30, si esibirà il “Quartetto d’Archi Pro-Art” con Giacomo Scarponi e Silvia Salvi (violini), Elga Ciancaleoni (viola), Ivo Scarponi (violoncello), con “Divertimento Classico”. Il 26 agosto, alle 21,30, sarà la volta del “MaGiCa Trio” (Ilaria Castellani, Federico Gili e Matteo Marinelli con “Fisarmoniche in viaggio”). Poi il 29 agosto toccherà alla compagnia “Innuendo” con “Come d’incanto – Musical Disney Show”, alle 17, dedicato anche ai più piccoli. Le ultime due serate – il 30 agosto e il 4 settembre, alle 21,30 – saranno dedicate al musical con lo spettacolo “We Love Musical” della Compagnia OLBC. L’ingresso è gratuito, su prenotazione, telefonando al numero 0742/330584 (dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19) oppure via mail palazzotrinci@gmail.com. (24)