CITTA’ DI CASTELLO, 17 agosto 2020 – Proseguono i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Città di Castello che, anche nel week end Ferragostano, hanno controllato soprattutto il centro storico per un’attività coordinata atta a verificare il rispetto delle misure anti COVID-19 e, nel contempo, proseguire il contrasto del consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno proceduto al controllo di numerose persone che nel tardo pomeriggio e nella sera hanno affollato il centro storico. In alcuni casi è stato opportuno richiamare il rispetto delle misure anti COVID-19, considerata la numerosa affluenza di persone in luoghi ristretti. Tuttavia, in chiave generale, è stata riscontrata una generale, buona attenzione alle normative vigenti. Le verifiche si sono concentrate anche sull’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti continuando l’azione di controllo del centro storico intrapresa da tempo. Numerosi controlli sono stati effettuati e alcuni giovani sono stati trovati in possesso di modiche quantità di droga.

Inoltre, è stato individuato un canale di spaccio facente capo ad una ragazza di Città di Castello. Dopo una pressante e risoluta azione info-investigativa, infatti, è stata effettuata a suo carico una perquisizione durante la quale sono stati sequestrati alcuni grammi di cocaina, oltre ad altri elementi circa l’attività di spaccio, al vaglio della Magistratura perugina.

La ragazza è stata quindi denunciata per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre alcuni giovani sono stati segnalati quali assuntori alla Prefettura di Perugia. (15)