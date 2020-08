Spoleto, 167 agosto 2020 – Dopo il sold out fatto registrare la scorsa settimana con ‘Pharmakon’, prosegue martedì 18 agosto (alle ore 18.45) l’esperienza di Note Lettere, rassegna di recital che fa dialogare musica, opera e letteratura e che quest’anno ha come suggestiva location il cortile di palazzo Collicola. Il secondo appuntamento per l’estate del 2020 è uno spettacolo, in programma alle ore 18.45, dal titolo “Donne”. Nata quattro anni fa come una delle iniziative di promozione della lettura, Note Lettere è promossa dalle Biblioteche Comunali “Carducci” e “Carandente” del Comune di Spoleto in collaborazione con il Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” e il giornalista Andrea Tomasini per diffondere il piacere del lettura e proporne nuove occasioni fruitive. Con “Donne” prosegue la riflessione sulla parola, celebrando in questa circostanza l’universo poetico e letterario femminile, con la lettura di pagine tratte da Kate Chopin, Ingeborg Bachmann e Maria Zambrano cui viene affiancata l’esecuzione di brani di opere di Luigi Cherubini, Giuseppe Verdi, Georges Bizet, Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti, Georg Friedrich Händel e Amilcare Ponchielli.

I testi sono selezionati da Andrea Tomasini e interpretati da Loretta Bonamente. La programmazione musicale è curata dal m° Mariachiara Grilli. I cantanti del Teatro Lirico Sperimentale sono: Chiara Boccabella, Dyana Bovolo, Silvia Alice Gianolla, Zuzana Jeřábková, Vittoria Magnarello, Yulia Merkudinova, Tosca Rousseau, Giorgia Teodoro, Magdalena Urbanowicz. Al pianoforte Davide Finotti. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Il prossimo e ultimo appuntamento con Note Lettere è fissato per lunedì 24 agosto, alle 18.45, quando andrà in scena lo spettacolo“Acqua viva” un recital di musiche brasiliane con protagonisti Giulia Zeetti per le letture e Mirko Bonucci alla chitarra. (23)