CASTIGLIONE DEL LAGO, 18 agosto 2020 – Un’edizione all’insegna del cambiamento nella continuità: per assicurare a tutti divertimento, scienza e relax in completa sicurezza, l’Isola di Einstein 2020 si rinnova in due location, senza rinunciare allo scenario del Lago Trasimeno. L’attesissimo festival internazionale di spettacoli scientifici unico in Europa torna il 5 e 6 settembre nell’inedita cornice di Castiglione del Lago, uno dei borghi più belli d’Italia, con un’apertura il 4 settembre all’Isola Polvese. Per garantire a grandi e piccini un fine settimana all’insegna del divertimento intelligente da vivere in piena sicurezza, tutti gli appuntamenti in programma prevedono la prenotazione online, che sarà attiva dal 24 agosto sul sito https://www.isoladieinstein.it/.

La conferenza stampa di presentazione è in programma lunedì 24 agosto alle ore 11 nella Sala del Teatro di Palazzo della Corgna a Castiglione del Lago. Interverranno: Sabrina Paolini (Dirigente regionale del Servizio Transizione al digitale della PA, semplificazione, innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale); Sandro Pasquali (Vice Presidente della Provincia di Perugia); Giulio Cherubini (Presidente Unione dei Comuni del Trasimeno); Matteo Burico (sindaco di Castiglione del Lago); Irene Biagini (presidente Psiquadro); Lorenzo Mariani (direttore regionale di Confcooperative Umbria); Fabio Mariottini (dirigente Ufficio Comunicazione, Stampa e Relazioni Istituzionali Arpa Umbria).

L’Isola di Einstein è un evento realizzato da Psiquadro in collaborazione con Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Castiglione del Lago, Arpa Umbria, Confcooperative Umbria ed è un pre-evento di Sharper – Notte Europea dei Ricercatori.

