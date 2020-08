Foligno, 20 agosto 2020 – Scade lunedì 31 agosto (entro le 12,30) il termine per presentare le offerte per la concessione d’uso di unità immobiliari di proprietà del Comune di Foligno, mediante asta pubblica ad unico e definitivo incanto. La data per le offerte è stata spostata per gli effetti dell’emergenza sanitaria. Si ricorda che è obbligatoria la presa visione dei locali per la partecipazione all’asta. Per richiedere il sopralluogo dei locali e le informazioni relative, occorre telefonare al numero 320/4317362 negli orari di apertura degli uffici. Questi gli immobili, le destinazioni, le ubicazioni con canone annuo a base d’asta:

1 CORSO CAVOUR 55 – 57 – piano terra – NEGOZIO – 9.720,00 euro;

2 CORSO CAVOUR 79 – 81 – Palazzo delle Logge – piano terra – mezzanino NEGOZIO – 14.688,00 euro;

3 VIA GRAMSCI 23 – Palazzo Orfini Podestà – piano terra – NEGOZIO – 15.480,00 euro;

4 VIA MAZZINI 131/a – 133 – Palazzo Passeri – piano terra – NEGOZIO – 10.044,00 euro;

5 VIA MAZZINI 127 – Palazzo Passeri – piano terra – NEGOZIO – 1.848,00 euro;

6 VIA MADONNA DEL GIGLIO 11–13–15 – piano terra – LABORATORIO ARTIGIANALE/MAGAZZINO – 4.296,00 euro;

7 VIA DEI MONASTERI 11 – piano terra – GARAGE – 2.688,00 euro;

8 VIA CORTELLA 5/a – Palazzo Passeri – piano terra – GARAGE – 996,00 euro;

9 VIA GENTILE 2/a – Palazzo Passeri – piano terra – GARAGE – 1.680,00 euro;

10 VIA DEL CASSERO 5 – piano terra – MAGAZZINO – 1.800,00 euro.

La documentazione di gara (Bando integrale di gara, contenente tutte le informazioni sulle condizioni contrattuali e di partecipazione alla gara, e suoi allegati: schede informative per ciascun lotto, modello di domanda e di offerta) è pubblicata sul sito del Comune di Foligno nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di gara e contratti” – “Aste immobiliari”.

L’asta pubblica avrà luogo giovedì 10 settembre alle 9 al Comune di Foligno, in via Colomba Antonietti n. 4, nei locali del servizio appalti e contratti, quarto piano, Palazzo Orfini Podestà. (9)