Terni, 23 agosto 2020 – L’Associazione Terni Digital festeggia un anno dalla sua nascita e lancia la prossima edizione della Terni Digital Week in programma dal 23 al 27 Settembre 2020. Si tratta della seconda edizione, dopo il grande successo dello scorso anno che ha visto un’importante partecipazione di relatori provenienti da tutto il territorio nazionale e non solo, sui temi del digitale.

Quest’anno il direttivo organizzativo dell’evento, ha raddoppiato le giornate ed ha ampliato il programma che ha visto una piena collaborazione anche della Regione Umbria, Camera di Commercio di Terni, Comune di Terni, Biblioteca Comunale di Terni, Università degli Studi di Perugia, Istituto Tecnico Tecnologico “Allievi-Sangallo” e ASM Terni S.p.A.

Terni Digital Week in solo due anni si appresta a diventare un evento di punta del centro Italia, infatti lo staff organizzativo diretto dal Presidente & Founder Edoardo Desiderio, ha avviato una serie di importanti partnership con numerosi enti e aziende locali e nazionali che si occupano di digitale ma anche con il mondo accademico come l’Università degli Studi di Perugia, Sapienza Università di Roma, IULM, Unitelma Sapienza, UniNettuno e accordi di partenariato anche con altri eventi nazionali come il Web Marketing Festival di Rimini, che rappresenta in assoluto il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale.

Terni Digital ha stipulato inoltre, anche un protocollo d’intesa con l’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) per una stretta collaborazione nei settori dell’innovazione, dell’informazione scientifica, della didattica, formazione e della ricerca finalizzata alla promozione del mondo innovazione.

Nonostante l’emergenza pandemica da COVID-19, l’organizzazione è riuscita a stilare un ampio programma che tratterà tematiche riguardanti: smart city, Agricoltura 4.0: nuove tecnologie, tutela del made in Italy, formazione e internazionalizzazione; robotica educativa: un nuovo metodo di apprendimento;rivoluzione digitale in medicina e chirurgia;cyber security e impresa digitale 4.0;programmazione finanziaria e assicurativa;le nuove sfide digitali nel mondo dopo l’emergenza COVID-19; E-learning devolution:il futuro della formazione; la tua casa per il turista digitale:come creare l’esperienza indimenticabile;personal branding& retail:comunicazione e marketing nel web, digital branding,sales e reputation; Esports: il gioco che è diventato grande! Nuove opportunità di business; Digital for art and culture: la digital transformation immersiva della cultura.

Infine, oltre al programma,Terni Digital Week raddoppia, nel rispetto dei protocolli anti covid-19 anche le location, dislocate in tutta la città organizzando i vari panel presso la Camera di Commercio, Biblioteca Comunale, PalaSi! Culture&Eventi, Cenacolo San Marco, Ecoworking Terni, Palazzo Spada e la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia.

Tutte le informazioni sul programma e su tutti i relatori presenti sono consultabili nel sito ufficiale dell’evento www.ternidigitalweek.com (19)