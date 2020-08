Bastia Umbra, 27 agosto 2020 – Si svolgerà domenica 30 Agosto la Giornata delle Associazioni e del Volontariato, quest’anno dedicata in particolare alle associazioni che nel periodo più duro dell’emergenza dovuta alla pandemia si sono trovate a supportare l’Amministrazione Comunale nel portare sollievo alle fasce di popolazione più deboli o più colpite.

IL PROGRAMMA

Ore 9.00 Passeggiando in Bicicletta partenza da Piazza del Mercato – a cura di Velo Club. All’arrivo in piazza Mazzini, (previsto dalle ore 11.00 circa) sarà presente uno stand di Farmacie Comunali.

Ore 17.00 S. Messa in presenza delle Istituzioni e delle Associazioni con gli Stendardi e i Gonfaloni – Chiesa di S. Michele Arcangelo

Ore 18.00 Piazza Mazzini. Riconoscimento alle associazioni di volontariato:

AGESCI GRUPPO SCOUT BASTIA 1, CROCE BIANCA SEZIONE DI BASTIA UMBRA, CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI BASTIA UMBRA, GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI BASTIA UMBRA per l’aiuto straordinario fornito alla popolazione di Bastia Umbra durante la pandemia Covid-19

ore 18.00 Piazza Mazzini. La Biblioteca Regala Libri. A cura di Biblioteca Comunale A.La Volpe- Sistema Museo

Ore 8.00-20.00 Mercatino delle Pulci passeggiando tra Vintage, Collezionismo, e Antiquariato – Via Roma (primo tratto, fino alla Scuola Don Bosco), Via V.Veneto

Ore 9.00 -19.00 Galleria d’Arte Diffusa nel centro storico – isola pedonale

ore 21.00 Stella Maris Giovanile Coro AURORA – Ass. Corale Citta’ di Bastia – In memoria del M° Orlando Dipiazza – Chiostro Monastero benedettino S. Anna- V. Garibaldi (Ingressi contingentati fino al max dei posti consentiti)

Tutte le manifestazioni si svolgeranno nel rispetto delle norme previste per emergenza, con utlizzo obbligatorio dei dispositivi igienico-sanitari, mascherine e distanziamento (12)