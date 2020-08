Assisi, 27 agosto 2020 – Ultimo appuntamento con Note d’In…Chiostro la rassegna di concerti all’aperto giunta alla sua XVI edizione. La grande serata di musica è per domenica 30 agosto 2020 alle ore 21.15, sempre presso la Basilica Superiore di San Francesco in Assisi con The Franciscan Singers. Musiche di p. I. Lukačić, p. S. Reina, p. E. Trabattone, p. G. B. Martini, p. G. Paolucci, p. F. M. Benedetti p. A. Borroni.

The Franciscan Singer è una nuova formazione che affonda le sue radici nella plurisecolare tradizione francescana della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco in Assisi e dei suoi maestri. L’obiettivo di questa formazione è il potenziamento delle attività e delle manifestazioni musicali per consentire la riscoperta, l’esecuzione e la valorizzazione della musica sacra manoscritta e conservata nell’archivio musicale del Sacro Convento e negli archivi delle altre comunità francescane presenti in tutto il mondo. Il gruppo, composto da membri che hanno approfondito notevolmente lo studio della musica, è diretto da Padre Giuseppe Magrino OFM conv. Per partecipare ai concerti gratuiti è necessario prenotarsi, fino ad esaurimento posti, in modo di permettere agli organizzatori di gestire lo spazio e far rispettare il distanziamento sociale necessario al contenimento dell’emergenza sanitaria. Per prenotarsi si può compilare l’apposito modulo, cliccando qui, oppure inviare un’email a c.musicale@sanfrancescoassisi.org.

Tutti gli appuntamenti rientreranno nell’ambito della manifestazione Assisi On-Live organizzata dal comune di Assisi. (19)