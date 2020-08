DERUTA, 28 agosto 2020 – Inaugurata ieri pomeriggio presso la Sala del Consiglio Comunale alla presenza del sindaco Michele Toniaccini, l’ideatore dell’evento Jean Luc Bertoni e i vari partner dell’evento, la seconda edizione di “Deruta Boook Fest”, che proseguirà fino a domenica 30 agosto. Iniziativa che si inserisce nel programma estivo promosso dall’amministrazione comunale di Deruta “DERUTA, BORGO DELLE ARTI. Grande successo di pubblico per il primo incontro di ieri in Piazza dei Consoli con la poesia curato dalla poetessa Katia Merli, che ha visto tantissimi poeti alternarsi in letture di testi e poesie. Per quattro giorni Deruta, uno dei borghi più belli d’Italia, diventerà il crocevia di tanti autori di narrativa per adulti, per l’infanzia e poeti.

La rassegna prosegue oggi venerdì 28 agosto dalle ore 15,30 presso il Chiostro del Museo della Ceramica, con un reading poetico a cura di Bruno Mohorovich. Alle ore 21,00, Raffaele Bonanni (Segretario generale della CISL fino al 2014) presenterà le sue ultime pubblicazioni editoriali. Ospite della serata sarà l’attore Mario Zamma, ricordato dal grande pubblico al Bagaglino nei panni di De Mita, Prodi, Rosi Bindi, Carmen La Sorella… L’attore sarà ospite a Deruta in veste di poeta per presentare il suo libro “MalinComico”, l’intenso libro di poesie, edito da Bertoni. Nella serata di questa sera verranno premiati per il loro impegno culturale e sociale con il Premio Deruta Book Fest: Bruno Mohorovich (per la sua grande passione per la poesia e il suo impegno come curatore di alcune collane poetiche che lo vedono da diversi anni in giro per l’Italia per la diffusione della cultura della poesia); Floriana La Rocca (per il suo impegno nell’arte e nel teatro, attrice di successo e impegnata scrittrice di prosa e poesia); Raffaele Bonanni (per il suo lavoro nel campo della formazione e dell’economia, negli ultimi anni anche per la sua ricca produzione letterario che lo vede con all’attivo diversi libri pubblicati); Mario Zamma (per la sua carriera da attore comico, sempre impegnato nel sociale, a lui il premio anche per la sua opera poetica da poco pubblicata), che sarà premiato dall’artista derutese Giancarlo Santi.

Si prosegue sabato 29 agosto alle ore 15,00 presso il Chiostro del Museo della Ceramica, con letture poetiche di diversi autori, coordinati dalla poetessa Elisa Piana, per poi seguire con la presentazione di alcuni libri di narrativa alle ore 15,30. Alle ore 17,00 sarà la volta dei Thriller con il coordinamento della giornalista Lucia Pippi e alle ore 18,00 verranno presentati da Mariangela Taccone due saggi “La storia dell’arte” di Massimo Marugano e “Storia di una crisi” di Jacopo Franci. Alle ore 21,00 le parole si fondono con la musica con la presentazione dell’ultimo di libro di Mirco Bonucci, (Musicista). Atteso l’arrivo del cantante Paolo Vallesi, che presenterà la storia della sua vita raccolta nel libro “La forza della (mia) vita”.

Quattro giorni dedicati al libro nel Centro Storico Deruta, per trascorrere un fine settimana all’insegna dell’arte e della cultura da vivere intensamente e soprattutto in sicurezza!

