Foligno, 29 agosto 2020 – Anche quest’anno, un’edizione monografica di ECO racconterà la Quintana, anzi l’anno zero della Giostra: 100 pagine patinate ricche di una bella galleria di foto di Stefano Preziotti, articoli, curiosità e interviste sulla festa del primo 1600 e una serie di immagini inedite che svelano…no, questo non ve lo diciamo. Lo scoprirete da soli quando sfoglierete la nostra rivista. Il magazine, legato al quotidiano on line Umbria Cronaca, diretto dal giornalista Gilberto Scalabrini, sarà in distribuzione gratuita nei primi giorni di settembre. Un numero da collezione, come del resto lo sono tutte le altre edizioni dedicate all’Umbria, quindi una rivista di alta qualità editoriale da apprezzare e conservare. Le copie, tutte gratuite, saranno in distribuzione subito dopo la presentazione ufficiale. Si troveranno, come punti di riferimento, presso la biblioteca comunale di Foligno e l’Azienda di Soggiorno a porta Romana, ma anche negli esercizi commerciali del centro storico e presso i nostri sponsor che ringraziamo per la loro collaborazione. (24)