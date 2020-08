FOLIGNO, 30 agosto 2020 – Questo numero speciale di ECO, legato al quotidiano on line Umbria Cronaca, diretto dal giornalista Gilberto Scalabrini, concentra lo sguardo su 100 pagine patinate di foto, crinaca, interviste e curiosità, dedicato all’anno zero della Gisotra della Quiuntana. Lo troverete presso l’Azienda di Soggiorno a Porta Romana e alla biblioteca comunale nei primi giorni di settembre. Le copie sono gratuite e verrà distribuito anche negli esercizi commerciali del centro storico. Le sue pagine toccano attualità, storia e curiosità della Quintana. Ci sono anche foto inedite, mai viste prima. Nella sua breve storia, ECO ha mantenuto fede alla sua tradizione più nobile di non voltarsi dall’altra parte in questo momento drammatico in cui il mondo sta cambiando per sempre, e ha scelto di realizzare un numero davvero speciale da consegnare ai posteri. Un numero speciale, per sottolineare il rispetto, la rinascita e la speranza per il futuro. Con il Covid-19 una nuova storia che sta per cominciare. (33)