Foligno, 3 settembre 2020 – Sarebbe dovuto venire dall’Olanda. Per questo il concerto di Jeroen de Groot, straordinario violinista di fama internazionale, in prima battuta era stato annullato causa Covid. Oggi invece l’atteso appuntamento degli Amici della Musica di Foligno è rientrato in cartellone, e il musicista sarà all’Auditorium San Domenico il 6 settembre, domenica, alle 18.30. Un concerto di “Violino solo” con la musica a cavallo tra Seicento e Settecento di Giuseppe Tartini – in occasione dei 250 anni dalla morte – e soprattutto di Johann Sebastian Bach di cui suonerà Partita n. 1 in si minore BWV 1002, Sonata n. 2 in la minore BWV 1003, Partita n. 2 in re minore BWV 1004. Un’occasione di ascolto davvero unica affidata all’eccellenza di un musicista osannato da pubblico e critica anche per l’incisione, nel 2016, dell’integrale delle Sei Sonate e Partite di Johann Sebastian Bach, “Bibbia” bachiana che lo ha reso interprete per eccellenza “per il movimento, la spontaneità, il calore e la comunicazione».

Ma oltreché di bellezza, domenica la musica si farà messaggera anche di altro. Il concerto è nato infatti in collaborazione con la Fondazione olandese “Connect by music” che si occupa dei giovani rifugiati nei campi profughi di tutto il mondo e che porta loro assistenza e corsi di musica. Della Fondazione Jeroen de Groot è ambasciatore dal 2016. Formatosi allo Sweelinck Conservatory di Amsterdam, premi e riconoscimenti hanno avviato il violinista ad una luminosa carriera e ad un repertorio che comprende J. S. Bach, Mozart, Prokof’ev e Sibelius. Si è esibito sia come solista che sotto la direzione di eminenti direttori, da Sándor Végh (con la Camerata Academica Salzburg) a Eduardo Mata (con la Rotterdam Philharmonic Orchestra). Ha suonato come Concertmaster con la Rotterdam Philharmonic e la Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam. Suona regolarmente con il pianista Bernd Brackman. Data la ridotta disponibilità dei posti è necessaria prenotazione, per abbonati e non (info@amicimusicafoligno.it o chiamare 347 4515094).

