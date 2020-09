CASTIGLIONE DEL LAGO, 3 settembre 2020 – Una tre giorni in cui la scienza si fa spettacolo all’insegna del divertimento intelligente, da trascorrere immersi nello splendido scenario del lago Trasimeno e in tutta sicurezza (nel pieno rispetto delle normative anti-Covid). Prende il via domani 4 settembre l’Isola di Einstein, il festival internazionale di spettacoli scientifici, unico in Europa, in una formula tutta rinnovata. Unico festival scientifico in presenza a oggi confermato in Italia, torna il 5 e 6 settembre nell’inedita cornice di Castiglione del Lago, uno dei borghi più belli d’Italia, con un’apertura il 4 settembre all’Isola Polvese. Ben 9 aree nel borgo e sul lungolago di Castiglione del Lago con divulgatori, ricercatori e scienziati da tutta Italia, eventi serali con il noto storyteller e divulgatore Luca Perri e il collettivo Becoming X, l’anteprima nazionale della Notte Europea dei Ricercatori, un ricco programma di presentazioni di libri, crociere astronomiche in mezzo al Lago Trasimeno. Isola di Einstein è anche un’occasione per scoprire uno dei borghi più belli di Italia o in apertura (gli eventi all’Isola Polvese sono previsti solo il 4 settembre) rilassarsi tra gli uliveti e la macchia mediterranea della più estesa delle tre isole del lago Trasimeno. Il programma della tre giorni prevede attività per ogni età, dimostrazioni, spettacoli, giochi, incontri con l’autore, proposte da performer, scienziati e artisti provenienti da tutta Italia, alcune gratuite e altre a pagamento ma tutte con prenotazione online obbligatoria. Tutti i dettagli per le prenotazioni e le visite sono disponibili sul sito www.isoladieinstein.it

Evento da sempre attento all’ambiente, in particolare alla cornice che lo ospita – il Parco Regionale del Trasimeno, per l’apertura di venerdì 4 settembre l’Isola di Einstein rinnova anche quest’anno la collaborazione con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente dell’Umbria (Arpa). Sabato 5 e domenica 6 settembre il lungolago e il borgo di Castiglione del Lago si animano con dimostrazioni, giochi, attività e presentazioni di libri per curiosi di tutte le età. Un programma ricco di attività realizzate grazie a enti di ricerca, come l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – INGV, e organizzazioni provenienti da tutta Italia: Fosforo, G.Eco, Le Nuvole – Casa del Contemporaneo, Multiversi – Divulgazione Scientifica, P.O.S.T. –Perugia Officina Scienza e Tecnologia, ToScience.

Il programma completo

Si inizia venerdì 4 alle 15.00 dall’Isola Polvese con l’apertura in collaborazione con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente dell’Umbria (Arpa), con passeggiate a tema naturalistico, musica, teatro, giochi, incontri e presentazioni, con un occhio di riguardo verso la sostenibilità ambientale. Tra le varie attività, Sergio Rossi e Gianluca Lentini dialogano sul passato, presente e futuro del Pianeta, presentando rispettivamente i libri ‘Fa un po’ caldo. Breve storia del riscaldamento globale ai giorni nostri’ e ‘Arambì. Insieme per dare una mano alla Terra’ (ore 16.30). Alfonso Lucifredi, invece, propone un viaggio sulle orme dei grandi navigatori ed esploratori che si avventurarono in terre nuove e misteriose, per scoprirci tutti esploratori e scienziati (ore 16.00 e ore 17.00).La serata di sabato 5 settembre (ore 21.30 – Area Darwin – Club Velico Castiglionese) vede come protagonista Luca Perri con lo spettacolo ‘Sailing the Universe’: le parole di uno dei più brillanti storyteller scientifici, affiancate dal live drawing dei disegnatori del collettivo Becoming X, guidano il pubblico tra i pianeti, verso l’infinito e oltre. Luca Perri presenta anche ‘Balle spaziali: cosa sappiamo dello spazio ma non dovremmo sapere’ (Area Galileo – Rocca del Leone, domenica 6 settembre ore 18.30), una carrellata di falsi miti e leggende metropolitane per fare un po’ di chiarezza sullo Spazio e sulle nostre conoscenze in materia. Il collettivo Becoming X è inoltre impegnato, per tutto il weekend, a documentare le attività dell’Isola di Einstein in tempo reale e dal vivo, attraverso un comic reporting della manifestazione realizzato dai disegnatori.

L’edizione 2020 di Isola di Einstein dedica un’attenzione particolare all’editoria, con un ampio spazio riservato a presentazioni di libri e incontri con gli autori. Tra gli appuntamenti in cartellone, un focus sulla figura di Gianni Rodari nel centenario della nascita, con due autori per un unico grande scrittore e poeta italiano, per scoprire come sia riuscito a inventare un nuovo modo di guardare il mondo. Sabato 5 settembre dalle 17.30, presso l’Area Leonardo in Piazza Mazzini, Pietro Greco presenta ‘L’universo a dondolo. La scienza nell’opera di Gianni Rodari’, mentre Vanessa Roghi introduce il suo ‘Lezioni di fantastica. Storia di Gianni Rodari’. Greco è coinvolto anche nella presentazione del suo libro ‘Trotula. La prima donna medico d’Europa’, una storia ricca e appassionante che merita di essere conosciuta (domenica 6 settembre, ore 19.00 – Area Leonardo). Federico Taddia, giornalista, autore e divulgatore scientifico – tra le altre cose ideatore e conduttore di ‘Nautilus’ su Rai Scuola e, insieme a Telmo Pievani, di ‘Terra in vista – La scienza e la tecnologia spiegate a mio figlio’ su Radio24 – insieme a Elisa Palazzi introduce il suo volume ‘Perché la terra ha la febbre? E tante altre domande sul clima’ (domenica 6 settembre, ore 11.30 – Area Galileo).

Dopo il grande successo riscosso nell’edizione 2019, l’Isola di Einstein conferma anche quest’anno le crociere astronomiche: il 4 e 5 settembre Castiglione del Lago diventa per due sere il punto di partenza per un’esplorazione originale dello Spazio e dei fenomeni più affascinanti dell’Universo, in collaborazione con Psiquadro, Osservatorio Astronomico della Valle d’Aosta e Planetario Ignazio Danti di Perugia, con lo scienziato e divulgatore Lorenzo Pizzuti e con il cantastorie Mirko Revoyera. Partenza in barca dal molo di Castiglione del Lago alle 20.30 e alle 22.00, per prendere il largo lontano dall’inquinamento luminoso: nel corso della navigazione si ascolteranno storie di pianeti e lune, per poi fermarsi in mezzo al lago a osservare le stelle.

Anche nel 2020 l’Isola di Einstein ospita un’anteprima nazionale della Notte Europea dei Ricercatori, uno dei più grandi eventi europei dedicati al valore della ricerca, in programma il 27 novembre 2020 in tutta Europa. Saranno sull’isola i rappresentanti di cinque progetti nazionali finanziati dalla Commissione Europea nel quadro delle azioni Marie Curie: il progetto NET coordinato dal CNR, il progetto toscano Bright. NIGHT guidato dall’Università di Firenze, il progetto Society Next coordinato dal Centro di Supercalcolo CINECA, Sharper coordinato da Psiquadro in 12 città italiane e SuperScienceMe, progetto che unisce Calabria e Basilicata, coordinato dall’Università della Calabria.

L’Isola di Einstein è un evento realizzato da Psiquadro in collaborazione con Regione Umbria, Comune di Castiglione del Lago, Arpa Umbria, Confcooperative Umbria, con il contributo di Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – sezione di Perugia, Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia, Camera di Commercio di Perugia, con il patrocinio di Università degli Studi di Perugia, Provincia di Perugia, Unione dei Comuni del Trasimeno, Comune di Magione, Comune di Tuoro sul Trasimeno ed è un pre-evento di Sharper – Notte Europea dei Ricercatori. Si confermano anche per l’edizione 2020 le mediapartnership con Rai Cultura e Radiophonica.

Info e contatti

Sito: www.isoladieinstein.it

Mail e telefono: info@isoladieinstein.it; cell. 348 6976450

Facebook: www.facebook.com/isoladiEinstein/

Instagram: www.instagram.com/isoladieinstein/