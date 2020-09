ORVIETO, 3 settembre 2020 – È ormai prossimo il trasferimento provvisorio dei servizi di salute mentale (Csm) e dipendenze (SerD) nella sede di via Vasari 11, in località Bardano. Il provvedimento assunto dall’azienda Usl Umbria 2 – direzione generale, direzione del patrimonio e uffici tecnici, dipartimenti di salute mentale e dipendenze e distretto di Orvieto – si rende necessario per permettere l’avvio dei lavori, già appaltati, di ristrutturazione e riqualificazione dell’attuale sede di via Cardinal Cerretti, nel centro storico di Orvieto e restituire quindi alla città una struttura ultramoderna, funzionale, accogliente, con spazi adeguati per gli utenti e per il personale sanitario che vi opera.

Si tratta di un’operazione di edilizia sanitaria di enorme rilievo che ha previsto investimenti consistenti dell’azienda sanitaria e l’impegno costante e qualificato di decine di professionisti che hanno programmato e seguito tutte le fasi del complesso iter per l’individuazione e l’adeguamento dei locali della sede transitoria dell’area di Bardano e contestualmente approntato il bando di progettazione e affidamento dei lavori del mega intervento di riqualificazione della sede tradizionale di via Cardinal Cerretti. Tutti i passaggi richiamati sono ben documentati e accessibili a tutti nel portale istituzionale dell’azienda Usl Umbria 2. (27)