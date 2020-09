Foligno, 3 settembre 2020 – Anche per domani 4 settembre tornano gli appuntamenti con l’universo del barocco del ciclo “Chi non sa far stupir vada alla striglia”. Questa volta sarà Alfiero Pepponi, coordinatore per la regione Umbria della Lipu e Bird life Italia, a guidarci in un affascinante percorso storico e naturalistico dal titolo “Il simbolismo de lu Cuccugnau. Significato, simbologia e curiosità dei rapaci notturni”. L’appuntamento è, sempre, a Palazzo Candiotti alle ore 18. E’ obbligatoria la prenotazione da effettuarsi chiamando il numero 0742 354000