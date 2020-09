Assisi, 5 settembre 2020 – Il Papa torna ad Assisi per la quarta volta: sarà nella città serafica il prossimo 3 ottobre. Andrà a pregare sulla tomba del poverello in forma strettamente privata. Lo ha annunciato poco fa il custode del Sacro convento, padre Mauro Gambetti e reso noto dal direttore della Sala stampa, padre Enzo Fortunato. «E’ con grande gioia e nella preghiera che accogliamo e attendiamo la visita privata di papa Francesco. Una tappa che evidenzierà l’importanza e la necessità della fraternità – ha dichiarato padre Mauro Gambetti».Il Pontefice sarà atteso alle ore 15 e, dopo aver celebrerà la Messa sull’altare della tomba di San Francesco, firmerà fla nuova Enciclica ‘Fratelli tutti…’. Un messaggio forte al mondo, anche di conforto, in questa crisi accellerata dalla pandemia. Il suo messaggio troverà spirazione nel Santo di Assisi. Il Papa tornerà così p nella città serafica. Grande entusiasmo per la visita del Santo Padre è stato espresso dai vescovi umbri. (73)