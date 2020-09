San Giustino, 05 settembre 2020 Trentamila contenitori in trenta giorni: è la tabella di marcia con cui il Comune di San Giustino ha iniziato, attraverso Sogepu, la distribuzione ai cittadini dei cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta” in vista dell’avvio ufficiale del nuovo servizio fissato per lunedì 5 ottobre. “Con il nuovo modello di raccolta differenziata dei rifiuti si apre una importante fase di cambiamento per tutta la comunità di San Giustino”, afferma il vice sindaco e assessore all’Ambiente Elisa Mancini, che evidenzia come “gli obiettivi primari del servizio siano di aumentare la percentuale comunale di raccolta differenziata e di migliorare ulteriormente l’immagine e la vivibilità di tutto il territorio comunale”. Nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19, gli addetti dell’azienda stanno consegnando quotidianamente presso le 6 mila utenze domestiche e non domestiche del territorio comunale i cinque contenitori di colori diversi per il rifiuto secco-indifferenziato (coperchio grigio), dell’umido-organico (marrone), della carta e del cartone (blu), della plastica (giallo), del vetro e delle lattine (verde), che serviranno per effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti, applicata per la prima volta in Alta Valle del Tevere in maniera integrale (ovvero con il ritiro “porta a porta” di tutti i materiali), secondo l’impostazione del Piano del Sub-Ambito 1 dell’Auri per la gestione integrata in Alta Umbria.

“Stiamo riscontrando grande attenzione e collaborazione da parte dei cittadini, a conferma di una sensibilità ambientale che fa parte della cultura della comunità di San Giustino e che rappresenta il fattore determinante su cui facciamo affidamento per un’attuazione efficace delle nuove modalità di raccolta differenziata dei rifiuti”, dichiara l’amministratore unico di Sogepu Cristian Goracci, nel sottolineare come “la scelta concordata con l’amministrazione comunale di una modalità spinta di ritiro a domicilio di tutte le tipologie di materiali consentirà un immediato balzo di circa 20 punti della percentuale di raccolta differenziata e permetterà al Comune San Giustino di allinearsi rapidamente ai parametri dettati dalla Regione, a tutto vantaggio dei propri cittadini”.Insieme ai contenitori, gli utenti riceveranno un calendario che riporta i giorni della settimana nei quali saranno raccolte le diverse tipologie di rifiuti, un depliant informativo sulla corretta separazione dei materiali e un modulo per la richiesta del cassonetto per il conferimento del verde proveniente dalla manutenzione dei giardini e degli orti. Ai cittadini che all’arrivo del personale di Sogepu non si trovino a domicilio sarà lasciato un avviso attraverso il quale verranno invitati a contattare l’azienda al numero verde 800.132152 per concordare un successivo passaggio per la consegna dei contenitori.

Al numero verde di Sogepu sarà possibile rivolgersi anche per informazioni e chiarimenti sulle nuove modalità di ritiro dei rifiuti, per l’attivazione dei servizi a domicilio della raccolta del verde e della raccolta dei pannolini e dei pannoloni, per prenotare il ritiro degli ingombranti e per richiedere la fornitura dei contenitori per il compostaggio domestico. Contestualmente all’entrata in funzione del nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta, verranno rimossi dal territorio comunale di San Giustino tutti i contenitori stradali per il conferimento di plastica, vetro e lattine, rifiuto indifferenziato, mentre i cittadini potranno continuare a usufruire di postazioni per la raccolta di pile esauste e medicinali scaduti.

Ogni delucidazione sul nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta” verrà fornita nel dettaglio dagli amministratori comunali di San Giustino e dai rappresentanti di Sogepu attraverso 15 incontri pubblici che, nel rispetto delle disposizioni per il contenimento dell’emergenza da Covid-19, saranno programmati in tutto il territorio dal 9 al 30 settembre e con punti di informazione che saranno allestiti in occasione dei mercati settimanali. (13)